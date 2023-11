Chi ha visto Giuseppe Conte ed Elly Schlein? “Non lo so, io sono qui”, svicola Maurizio Landini quando gli chiedono come mai i capi dei partiti più vicini al sindacato di Corso Italia stavolta abbiano disertato la piazza. Lui glissa, ma le versioni degli staff concordano: trattasi di divisione dei ruoli, concordata per il tramite di cortesi telefonate. Oggi non conveniva a nessuno farsi vedere assieme.

E non solo per non prestare il fianco all’accusa di essere lui il federatore dei due litiganti, ma anche per non condizionare la battaglia futura. Fatta, forse, di un altro sciopero generale (“Noi non escludiamo nulla”, dice Landini) e forse anche di referendum contro la precarietà sul lavoro e per il salario minimo. La foto di piazza del Popolo – Landini e Bombardieri con Schlein e Conte tutti insieme appassionatamente - non conveniva a nessuno: al sindacato che doveva sfuggire all’accusa di coprire il vuoto dei politici di are

