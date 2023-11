Meloni italiano alle autorità ucraine per una pace giusta

Meloni italiano alle autorità ucraine con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta, duratura e complessiva. La Finlandia chiuderà la notte tra venerdì e sabato 4 dei suoi 8 valichi di frontiera con la Russia a causa dell'afflusso di migranti. Il nuovo ministro degli Esteri britannico, David Cameron, è atterrato a Kiev. Nella città di Selidove, nella regione di Donetsk, in Ucraina, i soccorritori hanno recuperato i corpi di due vittime in seguito a un bombardamento russo.

:

MEDİASETTGCOM24: Ucraina, Meloni sente Zelensky: sostegno a Kiev per pace giusta'Fu l' Ucraina a fare saltare il Nord Stream 2', il gasdotto che corre dalla Russia alla Germania nelle profondità del Mar Baltico. La rivelazione su u...

HUFFPOSTITALİA: Vietare la carne coltivata: la battaglia del governo di Giorgia MeloniIl governo di Giorgia Meloni sta lottando per vietare la produzione e il commercio di carne coltivata, nonostante sia già vietata. Questa settimana la legge sarà approvata definitivamente alla Camera.

MEDİASETTGCOM24: Sciopero, Meloni: 'Precettazione scelta condivisa, non politica'Cosa succederà se i sindacati ignoreranno le indicazioni della Commissione di garanzia e la precettazione ipotizzata dal ministro Salvini? A regolare ...

LİBERO_OFFİCİAL: Meloni, il sondaggio sul premierato: l'Italia vota sì​Pronta al massimo impegno affinché in Parlamento la «madre di tutte le riforme» possa raggiungere la maggioranza necessaria per l&...

İLGİORNALE: Gli 007 di Kiev alzano il tiro: così il Patriarcato di Mosca finisce nel mirinoLe servizio di sicurezza ucraino ha rivelato la presunta creazione di compagnie militari private da parte del Patriarcato di Mosca, coinvolgendo parrocchiani nella formazione di gruppiparamilitari. ➡️

ROMATODAY: Via libera del governo albanese al memorandum sui migranti siglato la scorsa settimana a RomaVia libera del governo albanese al memorandum sui migranti siglato la scorsa settimana a Roma dal premier Edi Rama e dall'omologa Giorgia Meloni . Ora manca il passaggio al Parlamento, ha precisato in un'intervista televisiva a Report TV, Rama. Nonostante le dure critiche dell'opposizione - non solo italiana, ma anche albanese -, la ratifica dal parlamento albanese dovrebbe essere una pura formalità visto che la procedura richiede il voto della maggioranza semplice dei seggi, controllati dal Partito socialista del premier. Rama ha nuovamente ribadito che l'accordo con Meloni "non è un favore personale, ma un approccio strategico, nei confronti di un partner strategico". , sono scattate polemiche immediate in Albania dopo l'annuncio dell'accordo sui centri per rifugiati e richiedenti asilo frutto del patto tra Rama e Meloni . A Tirana l'accordo non è stato però accolto di buon grado da tutti. Vari i punti contestati

