Il 17 Novembre 2023 Cosmo presenta la terza edizione della rassegna di videoarte Odds, rarities and B-sides, a cura di Nicoletta Provenzano e con la direzione artistica di Zaelia Bishop.

Come nelle precedenti edizioni, la rassegna viaggia dentro i confini dell’eccezionalità, del bizzarro, del limite e della meraviglia, dove ogni singola poetica si fa scandaglio della natura e della sua seduzione, di limiti e frontiere di un indefinibile interno ed esterno fisico e cosciente, della realtà e dei suoi linguaggi, politici e tecnologici, euritmici o dissonanti, mordaci o canzonatori, melanconici e simbiotic

:

COSMOPOLİTAN_IT: Oroscopo della settimana // 13 – 19 novembre 2023Da ripetersi ad alta voce questa settimana: «Le sorprese fanno parte del gioco»

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Il Fatto di Domani del 13 Novembre 2023 - Il Fatto QuotidianoAscolta il podcast del Fatto di domani GRILLO SHOW DA FABIO FAZIO: ASCOLTI RECORD E SCONTRO SUL PROCESSO DEL FIGLIO. GIULIA BONGIORNO: “COSÌ MASSACRA LA RAGAZZA, VUOLE PREMERE SUL TRIBUNALE?”. Il ritorno in tv di Beppe Grillo fa volare gli ascolti di Fabio Fazio, mentre Giulia Bongiorno risponde stizzita alla stoccata del comico.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

SOLE24ORE: La Cina aumenta la sua presa sul rame: nel 2023 quota del 45% della produzione globaleSecondo le previsioni la capacità di fusione dinese di un metallo chiave per la transizione energetica mondiale aumenterà di un altro 45% entro il 2027

Fonte: sole24ore | Leggi di più »

VOGUE_İTALİA: Specchio 2023: modelli tendenza, idee per la casaCome scegliere il migliore specchio per arredare la parete, decorare e rendere più grandi gli spazi: i modelli di tendenza nel 2023 e dove comprarli

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Djokovic batte Rune nella maratona notturna e si conferma numero uno del 2023Atp Finals a Torino: il serbo la spunta dopo mezzanotte e oltre tre ore di gioco. Ora martedì alle 21 la sfida contro Sinner

Fonte: repubblica | Leggi di più »

VOGUE_İTALİA: Borsa Gucci bamboo: i nuovi modelli 2023 2024Il design originale degli anni 40 rivisitato per celebrare un classico: tutti i modelli dell'iconica borsa Gucci Bamboo

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »