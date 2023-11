Il ritorno della pioppicoltura in Italia

Quando si percorrono le strade vicino al fiume Po, in pianura Padana, si incontrano di frequente boschi che sembrano disegnati con il righello. Osservandoli in auto a una certa velocità, è evidente un effetto ottico quasi ipnotico, generato dalla loro simmetria. Gli alberi utilizzati per queste coltivazioni sono i pioppi, da cui viene ricavato il legno per fare pannelli di compensato, per rivestire mobili, ma anche per fabbricare carta e imballaggi.

Dopo un periodo di declino all’apparenza inevitabile, negli ultimi anni c’è stato un ritorno di investimenti e interesse nella pioppicoltura, di cui si sta discutendo molto nelle ultime settimane per via di un discusso progetto del PNRR, il piano con cui il governo italiano intende spendere i finanziamenti europei del Recovery Fund. Una caratteristica peculiare di questa coltivazione è il tempo che richiede: servono almeno dieci anni per far crescere il tronco dei pioppi fino a una misura competitiva per il mercat

:

İLMESSAGGEROİT: Gabriele Bonci, il re della pizza in Italia apre un locale al TerminilloRIETI - Metti un monaco e un pizzaiolo che si incontrano per caso su una montagna. Che non...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

OKLASALUTE: Trapiantato cuore fermo da 20 minuti: è la prima volta in ItaliaInformazioni affidabili, accurate e aggiornate per la salute, il benessere e l'equilibro psico fisico.

Fonte: OKLaSalute | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Tennis: Italia battuta 2-0, Canada vince la B.J. King CupDopo la Trevisan sconfitta anche per Jasmine Paolini (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Migranti, il Consiglio d'Europa: “L’accordo Italia-Albania preoccupante per i diritti umani”Per la commissaria europea Mijatovic “il protocollo d'intesa crea un regime di asilo extraterritoriale ad hoc, caratterizzato da numerose ambiguità giuridiche”

Fonte: repubblica | Leggi di più »

LASTAMPA: Meteo, Vortice Polare scatenato: ecco cosa significa e quali saranno le conseguenze sull’ItaliaSi tratta di una figura meteorologica fondamentale per le sorti dell’inverno. Per quest’ultimo scorcio di stagione e per l’inizio di quella fredda viene visto …

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

LEGGOİT: Miss Italia, Francesca Bergesio: «Bullizzata a scuola, chi mi chiamava cavallona ora marcisce. Non volevo cheLe polemiche riguardo il concorso di bellezza di Miss Italia si fanno pressanti a ogni edizione,...

Fonte: leggoit | Leggi di più »