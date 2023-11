Conferenza stampa del commissario tecnico della Nazionale

Il commissario tecnico della Nazionale risponderà alle domande dei giornalisti presenti in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano. L'Quali sono stati i criteri di queste convocazioni? Rimpiazzerà i tre sconvocati? Perché Immobile è stato escluso? "Io non sconvoco nessuno... Per quanto riguarda Immobile, lo riteniamo un calciatore molto importante che seguiamo sempre con totale attenzione come tutti i calciatori.

Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti, anche se alla Lazio ancora non sono stato. In questo momento qui mi sembrava che gli altri tre che ho convocato fossero più in condizione, anche se in Champions ha fatto bene, ha realizzato un gran gol, e gli ho fatto pure i complimenti quando ci ha parlato. I criteri poi sono quelli di andare a vincere le partite che andiamo a giocare, convocare i migliori tenendo conto di tante cose. Io lavoro nella sua totalità quando faccio certe scelte"."E' dipeso un po' dal momento che stanno attraversando anche col club. Poi molte sono riconferm

TUTTOMERCATOWEB: Conferenza stampa del commissario tecnico della NazionaleIl commissario tecnico della Nazionale risponderà alle domande dei giornalisti presenti in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano. Verranno affrontati i criteri di convocazione, le sostituzioni dei giocatori sconvocati e l'esclusione di Immobile .

