Coppa del Mondo per Club 2025: quali squadre parteciperanno?

Alla prima edizione del nuovo Mondiale per club manca ancora un anno mezzo, ma per stabilire chi parteciperà alla competizione in programma negli Stati Uniti tra giugno e luglio 2025 saranno decisivi i prossimi mesi.

Tra i club europei sono già qualificate le vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League (Chelsea, Real Madrid e Manchester City) e a loro si aggregheranno la vincente della coppa dalle grandi orecchie 2023/2024 e altre otto squadre da determinare attraverso un ranking. La Juventus , assente dalle competizioni europee in questa stagione, non può incrementare il proprio bottino: le sue chance dipendono dalle performance delle altre italiane in Champions. Vediamo perché. Coppa del Mondo per Club 2025: cosa sappiamo I criteri ufficiali non sono ancora stati comunicati dalla Fifa, ma si sa già che varranno soltanto i punti conquistati nelle ultime quattro edizioni di Champions League. Alla Coppa del Mondo per club 2025, la competizione fortemente voluta da Gianni Infantino, parteciperanno tra giugno e luglio 32 squadre , 12 delle quali saranno europe





