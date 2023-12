Confronto tra Cecchetti e il pubblico ministero nel caso di Giulia

Cento chilometri di distanza: Cecchettin all'istituto di medicina legale dell'università di Padova, nel carcere di Verona. Ci si attendeva che, prima di sentire l'ex fidanzato, la Procura aspettasse gli esiti dell'esame per presentarsi con un quadro più completo sulle cause della morte della ragazza futura ingegnera biomedica che sognava di inventare fumetti., questa mattina.

L'ultimo atto prima di restituire Giulia alla famiglia e farla salutare alle tantissime persone che le vogliono bene anche senza averla mai conosciuta col sindaco di Vigonovo, Luca Martello, che invita a "non mancare alle esequie perché questa testimonianza collettiva deve aiutarci a diventare tutti migliori". E il primo confronto di Turetta col pubblico ministero Andrea Petroni, che lo indaga per omicidio aggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere, dopo che alla gip Benedetta Vitolo ha confessato di avere ucciso Giulia. "Sono affranto per la tragedia che ho causato. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilit





Prima chiamata in azzurro per Andrea Colpani e Andrea CambiasoAndrea Colpani and Andrea Cambiaso have been called up to the Italian national team for the first time. They talk about their experience and the upcoming crucial matches against North Macedonia and Ukraine for the qualification to Euro 2024.

Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieriÈ il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire"

Giulia e Filippo scomparsi: la lite, il sangue, dove hanno visto l'auto del ragazzoProseguono le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due 22enne svaniti nel nulla da sabato scorso. Gli investigatori stanno cercando una Punto...

Giulia Cecchettin scomparsa, la famiglia convocata dai carabinieri: papà e fratelli in casermaSvolta nel caso di Giulia Cecchettin? La sorella, il fratello e il padre della ragazza scomparsa...

Ragazzi scomparsi: famiglia di Giulia convocata dai carabinieriRagazzi scomparsi: famiglia di Giulia convocata dai carabinieri. L'appello della zia. La notizia completa su Tg La7

Giulia Bongiorno replica a Beppe Grillo: 'Ha trasformato il dolore in una farsa, è gravissimo'La senatrice leghista è la legale della ragazza che accusa Ciro Grillo di violenza sessuale: 'È stata massacrata due volte. Vuole intimidirc…

