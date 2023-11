Prima chiamata in azzurro per Andrea Colpani e Andrea Cambiaso che hanno parlato ai canali ufficiali della nazionale: "Essere qui è incredibile, vivere questo gruppo è pazzesco".

Poi raccontano come hanno scoperto di essere convocati e, sulle partite contro Macedonia del Nord e Ucraina, decisive per la qualificazione agli Europei: "Dobbiamo convivere con la paura di non qualificarci, è qualcosa che aumenta le energie e ti fa restare concentrato" sono stati i protagonisti di una lunga intervista trasmessa dai canali social della nazionale., tanti argomenti trattati: dall’emozione della convocazione al rapporto con il, ma anche la paura di non qualificarsi all’Europeo e la gestione della pressione. L’Italia giocherà due match fondamentali per raggiungere Euro 2024, la prima a Roma contro la Macedonia del Nord il prossimo 17 novembre, la seconda contro l’Ucraina lunedì 2

:

AGENZİA_ANSA: Andrea Crugnola trionfa nella Fiorio Cup 2023Nonostante il maltempo, la Fiorio Cup, manifestazione di stampo rallystico, dalla formula sperimentale, che si svolge nel comprensorio della Masseria Camarda, da anni residenza di Cesare Fiorio, è andata in scena, nella sua terza edizione, senza intoppi.

VANİTYFAİRIT: Matrimonio a prima vista: Andrea Ghiselli e Francesca Musci si sono lasciatiDopo essersi incontrati alla fine del programma e aver messo al mondo un figlio, i due non stanno più insieme. «C’era una vita, c’era amore…ma a senso unico. A volte l’istinto animale è più forte» le parole di Francesca

LASTAMPA: Meteo, Vortice Polare scatenato: ecco cosa significa e quali saranno le conseguenze sull’ItaliaSi tratta di una figura meteorologica fondamentale per le sorti dell’inverno. Per quest’ultimo scorcio di stagione e per l’inizio di quella fredda viene visto …

CORRİERE: Re-innovation, a H-Farm l'ultimo appuntamento dei Club di Audi: chi ci sarà e come partecipareFabrizio Longo (direttore Audi Italia), Barbara Mazzolai (biologa e ricercatrice) e Andrea Moccia (fondatore e ricercatore di Geopop) sono gli ospiti dell'ultimo appuntamento su temi della sostenibilità e dell'innovazione

İLMESSAGGEROİT: Gabriele Bonci, il re della pizza in Italia apre un locale al TerminilloRIETI - Metti un monaco e un pizzaiolo che si incontrano per caso su una montagna. Che non...

AGENZİA_ANSA: Tennis: Italia battuta 2-0, Canada vince la B.J. King CupDopo la Trevisan sconfitta anche per Jasmine Paolini (ANSA)

