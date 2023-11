Scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta: il padre consegna il computer della figlia ai carabinieri

È il quarto giorno d'attesa per i familiari di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, i due ex fidanzati 22enni spariti da Vigonovo (Venezia) dopo essere andati a mangiare un hamburger in un centro commerciale, a bordo della Fiat Grande Punto nera di lui. La villetta in cui abitava Giulia a Vigonovo è circondata dall'alba solo dalle troupe dei giornalisti.

La sorella, il fratello e il padre di Giulia sono stati convocati alcuni minuti fa nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, che dista pochi metri dalla casa della famiglia. "Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile", ha detto ai giornalisti il padre di Giulia. Secondo alcune indiscrezioni, che l'uomo non ha confermato né smentito, Gino Cecchettin avrebbe consegnato ai militari il computer della figlia. "Sto aiutando in tutti i modi i carabinieri a dare le informazioni che a loro servono. Altri elementi a me non li hanno dati. Giulia deve tornare, altro non ho da dire

:

LEGGOİT: Giulia Cecchettin scomparsa, la famiglia convocata dai carabinieri: papà e fratelli in casermaSvolta nel caso di Giulia Cecchettin ? La sorella, il fratello e il padre della ragazza scomparsa...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

TODAY_İT: Giulia e Filippo scomparsi: la lite, il sangue, dove hanno visto l'auto del ragazzoProseguono le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta , i due 22enne svaniti nel nulla da sabato scorso. Gli investigatori stanno cercando una Punto...

Fonte: Today_it | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: Giulia Cecchettin scomparsa da sabato con l'ex fidanzato, l'appello dello zio: «Lei gridava, lui l'ha trattenuta» Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo erano rimasti in contatto dopo la fine della storia. Di entrambi si sono perse le tracce

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

CORRİERE: L’urlo di Giulia Cecchettin, l’ultimo messaggio, il panino, la lite: cosa sappiamo della scomparsa degli ex...Le ultime notizie sugli ex fidanzati scomparsi in Veneto. Elena, la sorella di Giulia: «Cerco di restare ottimista ma è naturale che pensi anche alla cosa più brutta»

Fonte: Corriere | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Giulia e Filippo, telecamere al setaccio: “Corsa contro il tempo per trovarli vivi”. Il mistero dei fidanzati…Giulia e Filippo, telecamere al setaccio: “Corsa contro il tempo per trovarli vivi”. Il mistero dei fidanzati scomparsi in Veneto [Rosario Di Raimondo]

Fonte: repubblica | Leggi di più »

ROMATODAY: Avvocata Giulia Bongiorno difende la ragazza che ha denunciato Ciro Grillo per stuproL'avvocata Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia della Camera e legale della ragazza che ha denunciato per stupro Ciro Grillo, il figlio del comico genovese, e tre suoi amici, risponde alle critiche del signor Grillo e difende la sua assistita.

Fonte: romatoday | Leggi di più »