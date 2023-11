Confalone (Novartis), 'con Lilt per prevenzione e screening di uomini e donne'

"Una collaborazione nata proprio dalla coscienza dell'importanza della prevenzione, di uno screening precoce e di una diagnosi precoce e per la lotta ai tumori, in particolare quelli alla mammella e il tumore alla prostata, i tumori con maggiore prevalenza in Italia e in generale nel mondo occidentale".

"E' un impegno davvero a 360 gradi che parte dalla prevenzione - sottolinea Confalone - e la campagna con Lilt è un esempio di questo impegno".

Lei, lui e la doppia prevenzione contro i tumori al seno e alla prostata, tra il Nastro rosa di ottobre e quello blu di novembre. Appuntamento al parco. Per 3 giorni, da oggi a sabato 28 ottobre, ai Giardini Montanelli di Milano è stato possibile accedere a visite gratuite - oltre 200 quelle messe a disposizione in diverse modalità - per entrambe le 'metà' della coppia. headtopics.com

Il tumore al seno è il più diagnosticato tra quelli femminili, è una patologia che colpisce circa una donna su 9 in Italia. Con diagnosi e terapie sempre più mirate, si registra però un tasso di sopravvivenza fino al 91% dei casi. I controlli periodici restano lo strumento fondamentale di prevenzione, che consente di identificare la malattia in modo tempestivo e aumentare l'efficacia della cura. Lo stesso vale per lui.

Le visite gratuite sono state possibili per tutte e 3 le giornate, dalle 9 alle 18. Il tour è realizzato a cavallo tra la campagna Nastro rosa, nel mese di ottobre tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore della mammella, e la campagna Nastro blu che nel mese di novembre accende i riflettori sulla prevenzione del carcinoma alla prostata. headtopics.com

E'"una sfida da combattere insieme per ridurre l'impatto del tumore sulla vita delle persone - ha sottolineato Marco Alloisio, presidente di Lilt Milano Monza Brianza - In queste 3 giornate, uomini e donne sono invitati a confrontarsi con i loro nemici numero uno: i tumori alla prostata e al seno. La buona notizia è che sono anche i tumori con le percentuali di sopravvivenza più alte.

