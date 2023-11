Fringe benefit, cosa sono e a chi spettano i bonus nel 2024

Nell’ultima bozza della manovra di bilancio sono stati aumentati per il 2024 i voucher che le aziende possono concedere ai propri dipendenti. Ecco a chi spettano Mai sentito parlare dei fringe benefit? Sono i voucher che le aziende possono concedere ai propri dipendenti per acquistare una serie di beni e servizi. Nell’ultima bozza della Legge di Bilancio è stata innalzata per il 2024 la soglia di esenzione fiscale, che oggi è pari a 258 euro.

Inoltre, l’immobile per il quale si pagano le bollette deve essere posseduto “sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese”. Le stesse spese sono rimborsabili anche se si vive in un condominio. In questo caso, però, bisogna autocertificare l’avvenuto pagamento.

