Roma, dallo scambio con Lukaku all’Aston Villa: l’addio di Abraham prende forma

Dall’ipotesi di scambio con Lukaku al West Ham: l’addio di Abraham prende forma in casa Roma. Le ultime di CM.ITper gennaio non cambiano. Anzi, si rinnovano. E così tra gli obiettivi del club giallorosso c’è sempre quello di cedere TammyCerto, lo stop fisico dell’ex Chelsea ha influito sul prezzo del giocatore, ma non sul suo appeal in Inghilterra e all’estero..

Roma, per tenersi Lukaku pronta la proposta di scambio: Abraham di ritorno al ChelseaRomelu Lukaku è certo di lasciare il Chelsea a titolo definitivo a giugno, rivela oggi il Daily Mirror di oggi. Il centravanti belga non ha posto nelle idee del club inglese, che nonostante il grande Leggi di più ⮕

Inter-Roma 1-0: Thuram segna su assist di Dimarco, Lukaku sconfitto a San SiroSERIE A - Decima giornata di campionato, arriva una delle sfide più attese della stagione: Romelu Lukaku con la sua Roma sul campo dell'Inter. Leggi di più ⮕

Inter-Roma, Thuram: 'Lavoro per la squadra, non penso a Lukaku'Leggi su Sky Sport l'articolo Inter-Roma, Thuram: 'Lavoro per la squadra, non penso a Lukaku' Leggi di più ⮕

Thuram, un calcio a Lukaku: l'Inter gode ed è prima, affondata la RomaUn gol per cancellare definitivamente chi lo ha preceduto nel cuore dei tifosi dell'Inter prima di spezzarlo. Nel giorno dell'atteso rito... Leggi di più ⮕

Lukaku e la pagella Inter-Roma: tanti fischi per nullaL'attaccante belga, grande ex atteso a San Siro, non tocca palla contro i nerazzurri Leggi di più ⮕

L'Inter batte 1-0 la Roma, Lukaku impalpabile: gli highlights del matchVittoria fondamentale per l'Inter che oggi ha piegato per 1-0 la Roma a San Siro, di fronte al grande ex Romelu Lukaku. A decidere il risultato finale un gol realizzato da Marcus Thuram, bravo a final Leggi di più ⮕