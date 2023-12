Calciomercato: Futuro da dirigente per un difensore azzurro alla Juventus

Nei piani del difensore azzurro, che ha annunciato martedì il ritiro dal calcio giocato, c'è un futuro da dirigente alla Juventus. Il Bologna mette nel mirino il talento montenegrino Adzic di soli 17 anni.





Il Milan attivo nel calciomercato invernaleIl Milan sarà una delle squadre più attive nella sessione invernale di calciomercato. I nomi nuovi per la difesa e per l'attacco sono, vicinissimo peraltro al rinnovo con il Genoa.

La Juventus batte la Fiorentina nel big match di Serie ALa Vecchia Signora si aggiudica uno dei big match dell’undicesima giornata di Serie A a spese della squadra viola che, subito il gol quasi a freddo, al primo affondo bianconero, tenta in tutti i modi di trovare il pareggio cingendo d'assalto gli ospiti ma senza riuscirci. La squadra di Allegri consolida il secondo posto a -2 dall'Inter capolista. I viola, al terzo ko di fila, restano fermi a quota 17 in settima posizione insieme alla Roma.

L'Ue rivede il Pil dell'Italia, in calo nel 2023, in rialzo nel 2024L'Ue rivede il Pil dell'Italia, in calo nel 2023, in rialzo nel 2024. Nelle nuove stime previsto +0,7% per quest'anno e +0,9% nel 2024. Il commissario Gentiloni avverte: 'Incertezza e rischi economici sono aumentati' ANSA

Otre 45mila donne sono state uccise nel mondo nel 2021Nel 2021 oltre 45mila donne sono state uccise nel mondo femminicidio 25Novembre agi

Calciomercato, gli acquisti peggiori di gennaioCalciomercato, gli acquisti peggiori di gennaio Calciomercato SkyCalciomercato SkySport

Krunic, c'è l'offerta del Fenerbahce; Barcellona, Vitor Roque arriva già a gennaioEdicola 4dicembre: Krunic trova meno spazio al Milan e pensa di cambiare aria. Barcellona, dentro il talentino classe 2005 Vitor Roque in attacco, fuori Lewandowski? calciomercato

