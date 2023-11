La Juventus batte la Fiorentina nel big match di Serie A

La Vecchia Signora si aggiudica uno dei big match dell’undicesima giornata di Serie A a spese della squadra viola che, subito il gol quasi a freddo, al primo affondo bianconero, tenta in tutti i modi di trovare il pareggio cingendo d'assalto gli ospiti ma senza riuscirci. La squadra di Allegri consolida il secondo posto a -2 dall'Inter capolista. I viola, al terzo ko di fila, restano fermi a quota 17 in settima posizione insieme alla Roma..

Non sono stati spiegati i motivi di questo silenzio stampa, ma molto probabilmente il tutto è legato alla decisione di disputare la sfida contro la squadra bianconera, nonostante la contrarietà della maggioranza dei tifosi gigliati fra cui i gruppi della tifoseria organizzata della Curva Fiesole, del Comune e della Regione, in ragione dell'emergenza maltempo che ha flagellato la Toscana negli ultimi giorni. Nel primo tempo la Fiorentina subisce il gol dello svantaggio praticamente al primo affondo della Juventus, al 9’ con Mirett

:

CALCİOMERCATOİT: Una vecchia conoscenza della Serie A per la Juventus: Giuntoli ci prova Calcio mercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: La Roma ospita il Lecce, occhi puntati su Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni della Serie ADopo gli anticipi del sabato, torna in campo domenica la Serie A con il resto delle gare dell'undicesima giornata. L'Hellas Verona ospita il Monza, mentre il Cagliari se la vedrà con il Genoa. Oggi p

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CORRİERE: Dove vedere Verona-Monza, Cagliari-Genoa, Roma-Lecce e Fiorentina-Juventus di oggi in Serie ALa gara di stasera al Franchi è decisiva per i bianconeri: vincendo diventerebbero la più seria rivale dell’Inter per lo scudetto

Fonte: Corriere | Leggi di più »

LASTAMPA: Giani e Renzi contro la Serie A: “Fiorentina-Juventus va rinviata”Il presidente della Regione Toscana: «Ringrazio i tifosi che vanno a spalare invece che alla partita». L’ex sindaco: «Profondamente sbagliato giocare»

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Serie A: Fiorentina-Juventus, probabili formazioniAllegri avverte: ' Fiorentina antagonista per la Champions' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Serie A: Fiorentina-Juventus, probabili formazioniAllegri avverte: ' Fiorentina antagonista per la Champions' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »