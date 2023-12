Arriva il quarto emendamento sulla manovra

Arriva il quarto emendamento annunciato dal governo sulla manovra. La proposta di modifica rimodula i fondi stanziati per il Ponte sullo Stretto prevedendo una riduzione degli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi (su un totale di circa 11,6 miliardi al 2032). Le risorse risparmiate dallo Stato vengono recuperate dal Fondo di sviluppo e coesione: 718 milioni arrivano dalla quota del fondo destinata alle amministrazioni centrali e 1.

600 dalla quota destinata alle regioni Calabria e Sicilia Nel quarto emendamento depositato dal governo alla manovra in commissione Bilancio al Senato è previsto anche un fondo di 15 milioni da destinare ad aiuti per il territorio di Caivano. «Si prevede - si legge nella relazione tecnica alla proposta di modifica - la destinazione di un importo fino a 15 milioni di euro a favore di una nuova area di crisi industriale insistente sul territorio comunale di Caivano, attingendo alle risorse già destinate alle aree di crisi industriale non complessa





A Messina sfila il fronte del No al Ponte sullo Stretto. La politica dal basso, quella dei territori si intesta non solo simbolicamente il nuovo corteo contro la grande opera, al quale partecipano più di 400 persone che arrivano dalla sponda calabrese. E della segreteria nazionale del Pd: "Questa è una mega opera che guarda al passato e non al futuro. I miliardi impegnati per la grande opera servono al Sud per la linea ferroviaria, le strade, per la sanità pubblica: non è possibile che migliaia di persone debbano andare del Ponte, dato come unico volano di sviluppo"

Vivere con la minaccia del ponte sullo StrettoGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Il ministro delle Finanze britannico stretto tra taglio delle tasse e lotta all'inflazioneuk JeremyHunt verso le 'dichiarazioni d'autunno'. Le sfide economiche che attendono Londra, tra tasse e inflazione.

La manovra finanziaria per il prossimo triennioLa manovra finanziaria per il prossimo triennio si muove all'interno di un sentiero molto stretto in cui devono trovare un difficile equilibrio spinte ed esigenze diverse. L'equilibrio tra i diversi fabbisogni rimane molto esposto alle intemperie di una congiuntura economica e sociale difficile. La legge di bilancio del governo Meloni è complessivamente poco incisiva sotto il profilo di nuovi interventi a favore degli investimenti pubblici a portata generale, ma con un forte sbilanciamento verso misure mirate a sostenere progetti specifici, primo fra tutti per peso finanziario, il ponte sullo Stretto, seguito da una serie di altri interventi minori, con impatti limitati sul sistema economico per via della spiccata localizzazione.

Arriva la cena spaziale per scoprire (sulla Terra) cosa si mangia in orbitaUn format ideato da un designer e un astrofisico parte da Reggio Emilia per portare in giro per l’Italia una «space dinner» con il cibo che si potrà portare davvero nei nuovi viaggi spaziali

Previsioni meteo, arriva l'estate di San Martino: ma non durerà a lungoFino a giovedì 16 novembre vivremo una fase di tempo stabile, grazie ad una rimonta anticiclonica che dovrebbe garantire più sole e valori termici di nuovo olt…

