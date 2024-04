Una terribile caduta sconvolge il Giro dei Paesi Baschi 2024. Nel corso della quarta tappa della Itzulia Basque Country , la Etxarri Aranatz - Legutio (157.5 km), lungo una discesa a circa 36 km dal traguardo, sono finiti a terra tutti i principali protagonisti della corsa iberica.

La vittima più illustre è Jonas Vingegaard: il corridore danese, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France, è rimasto a terra nella canalina di scolo dell'acqua presente a bordo strada.

Caduta Giro Dei Paesi Baschi Itzulia Basque Country Jonas Vingegaard Tour De France

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Primoz Roglic della Bora-Hansgrohe al Giro dei Paesi Baschi... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Vingegaard, Evenepoel e Roglic cadono durante il Giro dei Paesi Baschi: il danese soccorso in ambulanzaDramma alla quarta tappa: caduta a 35 km dall’arrivo, il danese si sarebbe fatto molto male, l belga avrebbe la clavicola rotta, non chiare le condizioni dello sloveno

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Uruguay-Paesi Baschi, Bielsa salta la conferenza a causa delle troppe sostituzioniUn'amichevole interessante, terminata con un retroscena davvero curioso. Quella del San Mames tra Paesi Baschi e Uruguay doveva essere una festa, col ritorno di Marcelo Bielsa dopo l'incredibile final

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Marlen Reusser, brutta caduta al Giro delle Fiandre: si frattura mascella e canali uditiviLa campionessa svizzera nell’impatto con l’asfalto ha perso anche otto denti. Dopo l’operazione non può parlare né mangiare, ma non vede l’ora di tornare in sella: «Nel mio sport può capitare»

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Paesi Baschi, tremenda caduta di Vingegaard. Il danese in ambulanza: 'Parla ed è cosciente'A terra anche Evenepoel e Roglic, la corsa è stata neutralizzata per il gruppo, mentre i sei davanti si giocheranno la tappa

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Ciclismo, caduta terrificante in Spagna: Vingegaard immobile con l'ossigenoImmagini terribili dal giro dei Paesi Baschi: uno dopo l'altro cascano sul cemento e sui sassi, impatti violentissimi

Fonte: tuttosport - 🏆 29. / 59 Leggi di più »