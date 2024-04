La riforma delle pensioni potrebbe slittare al 2026

La riforma delle pensioni, tanto attesa, potrebbe slittare ancora al 2026. Nel Documento di economia e finanza (Def) non sono presenti indicazioni sulla previdenza. Le modifiche dovranno fare i conti con i numeri e i tentativi precedenti non hanno avuto successo.

Nel frattempo, è stato introdotto il canale di uscita quota 103 per chi ha 62 anni e 41 anni di contributi.

Pensioni Riforma Slittamento Previdenza Quota 103

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Roma, ufficiale: Pellegrini ha rinnovato fino al 2026: 'Non esiste emozione più grande'Il club giallorosso ha definito il prolungamento del contratto del capitano

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Scontro Russia-Nato, Isw: «Non sarà imminente ma prima del previsto: 2026 o 2027»Anche se solo a parole, la guerra che si combatte in Ucraina sembra sempre più arrivare...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Guerra, Istituto ISW: «Scontro Russia-Nato non imminente ma prima del previsto (2026 o 2027)Anche se solo a parole, la guerra che si combatte in Ucraina sembra sempre più arrivare...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Guerra, Istituto ISW: «Scontro Russia-Nato non imminente ma prima del previsto (2026 o 2027»Anche se solo a parole, la guerra che si combatte in Ucraina sembra sempre più arrivare...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Cortina senza ospedale per le Olimpiadi? Il privato batte cassa: “Altri 20 milioni dalla Regione o non…Non solo la pista da bob, ci potrebbe essere un'altra incompiuta nel 2026

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Def, Giorgetti: 'Documento più leggero, presentazione a breve”Il ministro dell'Economia in audizione davanti alle commissioni Bilancio: 'Scontata procedura Ue per deficit. Massima ponderazione uso risorse per sostenibilità debito'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »