Nuovo condono edilizio in arrivo per il patrimonio immobiliare italiano

Un nuovo condono edilizio è in arrivo e potrà riguardare piccole difformità o irregolarità strutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano. Le linee guida del "Piano casa" sono state illustrate al Mit alla presenza del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e dei rappresentanti di circa 50 tra istituzioni, enti, associazioni, ordini professionali e fondazioni del settore.

Sono state poi pubblicate sul sito del ministero dei Trasporti. Includono i casi seguenti: Il Mit:"Tuteliamo i piccoli proprietari" La ratio del nuovo pacchetto di norme, scrive il ministero guidato da Matteo Salvini, è"tutelare i piccoli proprietari immobiliari che in molti casi attendono da decenni la regolarizzazione delle loro posizioni e che non riescono, spesso, a ristrutturare o vendere la propria casa

Condono Edilizio Patrimonio Immobiliare Linee Guida Piano Casa Proprietari Immobiliari Regolarizzazione

