Attacchi Houthi alle navi commerciali nel Mar Rosso

Da circa due mesi, gli attacchi dei miliziani yemeniti Houthi, sostenuti da Teheran, alle navi commerciali nel Mar Rosso sono diventati una delle variabili più pericolose e meno prevedibili nel calcolo del rischio dello scenario più temuto: quello di un’escalation della guerra tra Israele e Hamas che coinvolga direttamente Usa e Iran.

È una premessa necessaria per inquadrare la rilevanza dell’ultimo attacco, quello sferrato dai ribelli yemeniti martedì sera vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale della rotta del Mar Rosso. Si è trattato dell’attacco più ampio e complesso finora, su un totale di almeno 26 aggressioni registrate dal 19 novembre a oggi. Una provocazione che ha innescato, a sua volta, la risposta finora più dura da parte delle marine di Stati Uniti e Gran Bretagna, le più attive nel pattugliamento di un’area divenuta l’epicentro delle tensioni geopolitiche collegate alla guerra di Gaz





Yemen, altro attacco dei ribelli Houthi contro una nave nel Mar RossoHamas e la Jihad Islamica hanno respinto la proposta egiziana di sostituire il loro governo a Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Un generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane è stato ucciso in Siria in un attacco di Israele. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato da, nell'attacco al campo profughi di Al Maghazi sono morte almeno 68 persone. Per la prima volta dopo il 7 ottobre torna a parlare Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza: "Non ci sottometteremo mai a Israele".Diecimila tonnellate di armi ed equipaggiamento militare: è il totale degli aiuti Usa a Israele dall'inizio della guerra. Lo ha riferito la tv Canale 12 spiegando che ci sono voluti 244 trasporti aerei e 20 navi per consegnare gli aiuti. Inoltre il ministero della Difesa israeliano ha effettuato acquisti dagli Usa per 2,8 miliardi di dollari

L'Italia adotta un approccio pragmatico nel contrasto agli attacchi nel Mar RossoIl governo italiano adotta un approccio pragmatico e prudente nel contrasto agli attacchi nel Mar Rosso ad opera dei miliziani yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran. La comunità internazionale è preoccupata per la minaccia al traffico marittimo e gli effetti economici di una destabilizzazione.

Sequestro di nave mercantile da parte degli Houthi nello YemenGli Houthi dello Yemen hanno sequestrato una nave mercantile nel Mar Rosso minacciando di sequestrare altre navi di proprietà di società israeliane. La sospensione dei transiti delle navi petroliere ha causato un aumento dei prezzi del gas in Europa.

Nuovi dettagli sugli orrori inflitti alle donne israeliane durante gli attacchi di HamasUn'indagine del New York Times rivela stupri, mutilazioni e azioni di estrema brutalità contro le donne durante gli attacchi di Hamas in Israele.

Violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di HamasIl New York Times ha condotto un'indagine che ha rivelato un quadro di violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di Hamas. Una delle vittime, Gal Abdush, è stata violentata e la sua storia è diventata un simbolo degli orrori inflitti alle donne durante gli attacchi.

Perché la crisi del mar Rosso è una bomba a orologeria per i prezzi: «Petrolio, energia, beni di consumo:...Se la situazione scatenata dalla milizia degli Houthi nel Mar Rosso dovesse peggiorare, si bloccherebbe una via da cui passa un terzo del trasporto container globale (e il 12% di quello di greggio). L’alternativa, il passaggio dal capo di Buona Speranza, allungherebbe i tempi di due-tre settimane.

