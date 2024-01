Yemen, altro attacco dei ribelli Houthi contro una nave nel Mar Rosso | Crosetto: "Rischiamo di ritrovarci con i porti deserti" Hamas e la Jihad Islamica hanno respinto la proposta egiziana di sostituire il loro governo a Gaza in cambio di un cessate il fuoco permanente. Un generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane è stato ucciso in Siria in un attacco di Israele.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato da, nell'attacco al campo profughi di Al Maghazi sono morte almeno 68 persone. Per la prima volta dopo il 7 ottobre torna a parlare Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza: "Non ci sottometteremo mai a Israele".Diecimila tonnellate di armi ed equipaggiamento militare: è il totale degli aiuti Usa a Israele dall'inizio della guerra. Lo ha riferito la tv Canale 12 spiegando che ci sono voluti 244 trasporti aerei e 20 navi per consegnare gli aiuti. Inoltre il ministero della Difesa israeliano ha effettuato acquisti dagli Usa per 2,8 miliardi di dollar





Israele prepara il piano per il dopoguerra a Gaza, Hamas pensa a un CaliffatoIl governo Netanyahu: 'Non vogliamo cacciare i palestinesi ma non governerà l'Anp'. Sono 20 gli ostaggi uccisi mentre erano in prigionia (ANSA)

Israele ha usato le mega bombe Usa a sud di GazaIsraele ha bombardato aree in cui aveva spinto i civili di Gaza a fuggire dopo l'inizio dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza, usando munizioni altamente distruttive che moltiplicano i rischi di vittime civili collaterali.

Israele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americanoIsraele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Israele ribadisce di non avere piani per spostare la popolazione palestinese di Gaza. Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi, mentre Hamas avvisa Tel Aviv che i loro ostaggi non torneranno senza negoziati.

Guerra Israele-Hamas, aggiornamenti e ultime news oggi 16 dicembre 2023Media palestinesi: 'Intensi bombardamenti su Gaza'. Ostaggi uccisi per errore, proteste a Tel Aviv

Violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di HamasIl New York Times ha condotto un'indagine che ha rivelato un quadro di violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di Hamas. Una delle vittime, Gal Abdush, è stata violentata e la sua storia è diventata un simbolo degli orrori inflitti alle donne durante gli attacchi.

Israele, dov'era l'esercito durante l'attacco di Hamas, il 7 ottobre?L'indagine del New York Times svela la disorganizzazione e il fallimento dell'esercito israeliano e la mancanza di un piano per contrastare Hamas

