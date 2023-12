Violenza sessuale contro le donne in Israele dopo gli attacchi di Hamas

All'indomani degli attacchi del 7 ottobre 2023 compiuti da Hamas nel sud di Israele, è venuto alla luce un terrificante quadro di violenza sessuale contro le donne. Il New York Times ha condotto un'indagine durata ben due mesi, scoprendo dettagli angoscianti, che raccontano di violenze sessuali e mutilazioni in più luoghi presi di mira dai terroristi. Una delle vittime, Gal Abdush, madre di due figli, del centro di Israele, è scomparsa da un rave che si è trasformato in un luogo di massacro.

Un video virale girato da una donna alla ricerca del suo amico scomparso mostrava Gal Abdush sdraiata sulla strada, parzialmente vestita, con il viso bruciato in modo irriconoscibile. Gli agenti di polizia israeliani, sulla base di prove video, ritengono che Gal Abdush sia stata violentata. La sua tragica storia è diventata un simbolo degli orrori inflitti alle donne israeliane durante gli attacchi. L'indagine ha identificato almeno sette luoghi in cui donne e ragazze israeliane sembrano essere state aggredite o mutilate sessualment





