Israele e Hamas continuano gli scambi di accuse dopo il veto americano su una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Israele ribadisce di non avere piani per spostare la popolazione palestinese di Gaza. Netanyahu invita i miliziani di Hamas ad arrendersi, mentre Hamas avvisa Tel Aviv che i loro ostaggi non torneranno senza negoziati.





Guerra Israele-Hamas, Hezbollah spara su Israele. LIVE

Guerra in Medio Oriente, Hamas frena sugli ostaggi per l'assedio all'ospedale. Netanyahu non esclude l'accord…

Hamas in guerra, le notizie di oggi | Trattative in salita per il rilascio degli ostaggi.

Guerra in Medio Oriente: razzo su ospedale di Gaza, rimpallo di accuse. "Al-Shifa senza corrente, morti 2 neo…

Guerra in Medio Oriente, Israele: "Hamas non controlla più Gaza", preso il Parlamento. Prosegue la battaglia negli ospedali. A rischio gli aiuti Onu, manca il gasolio

Guerra Israele Hamas, ultime news oggi 15 novembre 2023
Operazione militare all'AlShifaHospital di Gaza, la nota delle Forze di difesa israeliane: 'Intento che non venga causato alcun danno ai civili utilizzati da Hamas come scudi umani'.

