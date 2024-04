È una di quelle auto che segnano passaggi epocali e punti di non ritorno. Modelli che dividono il pubblico tra fan e hater . Ecco Alfa Romeo Milano , la prima elettrica del Biscione che prende la forma e il format di un crossover urbano e con i suoi 4,17 metri appartiene a pieno titolo al segmento B dove simboleggia anche il ritorno del marchio, sotto l’egida di Stellantis , in un settore non presidiato dai tempi della MiTo.

Milano è un’Alfa diversa: magari non piacerà a tutti, soprattutto ai “pasdaran del Biscione”, quelli che rimasti fermi al motore di Twin Spark mentre Milano parla la lingua degli ioni di litio, dei kWh e ha ChatGpt a bordo. Offerta in due versioni elettriche e in una ibrida con trazione anteriore oppure integrale, denominata classicamente Q4. La batteria da 54 kWh assicura fino a 410 km di autonomia e può essere ricaricata con potenze massime di 100 kW in DC.

Alfa Romeo Milano Elettrica Ibrida Crossover Urbano Segmento B Ritorno Stellantis Mercato Europeo Mercato Italiano Concorrenti Ambizioni Usa Cina

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



sole24ore / 🏆 1. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Alfa Romeo Milano: il ritorno di un nome nel portfolio di Alfa RomeoIl nuovo suv compatto di Alfa Romeo riporta il nome Milano nel portfolio del marchio, già utilizzato per una versione speciale della 75 negli anni '80.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Clamoroso: Alfa Romeo Milano cambia nome, si chiamerà Alfa Romeo JuniorAll'origine della decisione la dichiarazione del ministro Urso sulla violazione di legge in cui sarebbe incorsa la casa del gruppo Stellantis, utilizzando un nome italiano per un modello prodotto in Polonia

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Alfa Romeo svela la nuova Milano a MilanoLa nuova compatta Alfa Romeo Milano riporta i valori del Dna sportivo e della raffinatezza tecnologica nel segmento delle compatte. Offre una dinamica di guida best in class e autonomia di oltre 410 km.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Alfa Romeo lancia la Milano, la prima auto a emissioni zeroL'amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, annuncia il lancio della Milano, la prima auto a emissioni zero del marchio. Non ci sono obiettivi di vendita precisi, ma si prevede un potenziale di vendita tra 50.000 e 70.000 unità. La produzione avverrà a Tychy, in Polonia, ma si prevede di riportare la produzione a Cassino e Pomigliano nel 2025 e 2026. La fabbrica di Tychy è molto flessibile e può adattarsi a una domanda anche maggiore. Alfa Romeo punta a vendere più auto elettriche nel Nord Europa e più auto ibride nel Sud.

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Milano, la prima elettrica di Alfa Romeo è un punto di svolta per stile e tecnologiaLa casa del Biscione allarga la gamma con il modello d’ingresso in due versioni: a batteria (156 o 240 cv) o ibrida (136 cv).

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

L'Alfa Romeo Milano cambia nome dopo gli scontri con il GovernoL'Alfa Romeo Milano cambierà nome in Junior come risposta alle polemiche con il Governo. Il Ceo Imparato afferma che il nome Milano non è fuorviante né fuorilegge e che questa decisione potrà calmare gli animi di tutti. La scelta è stata influenzata anche dalle perdite di vendite causate dalle polemiche.

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »