Agente di polizia giapponese giocava ai videogiochi durante il servizio

I videogiochi rappresentano un'enorme tentazione per moltissimi utenti, con l'incapacità di terminare una lunga sessione di gioco che può avere ripercussioni molto gravi nella vita quotidiana e sulla propria carriera: in Giappone,dal direttore del dipartimento della prefettura di Nara per averStando ai dettagli condivisi dal dipartimento, l'agente della stazione di polizia di Tenri aveva giocato ai videogiochi mentre era in servizio per dieci volte, trascorrendo un totale di 17 ore sul

dispositivo ibrido di Nintendo mentre stava lavorando.il pubblico ufficiale ha trascurato il suo lavoro, collegando il suo dispositivo personale a un televisore nella sala relax del commissariato e portando avanti regolarmente la sua "attività ludica" da novembre 2023 fino allo scorso febbraio. La console di Nintendo, ancora collegata al televisore, è stata trovata durante un'ispezione a sorpresa condotta lo scorso mese.ha però riconosciuto le sue responsabilità e si è pentito delle sue azion

L'agente giapponese, ammonito ufficialmente dal suo superiore, subirà una decurtazione dello stipendio dopo aver giocato per giorni mentre era in servizio

