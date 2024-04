Varane: i colpi di testa mi hanno causato commozioni cerebrali

Raphael Varane ricorda bene i quarti di finale ai Mondiali del 2014: 1 a 0 per la Germania e la Francia fuori. Né dimentica gli ottavi di Champions del 2020: 2 a 1 per il Manchester City, eliminato il Real Madrid. «Tra le peggiori partite che ho mai giocato - ha confessato all’Equipe l’ex centrale dei Bleu, campione del mondo 2018, quattro Champions vinte, oggi al Manchester United.

Ma la confessione non è aver giocato male, la confessione è che quelle due partite Varane le giocò portandosi dietro una commozione cerebrale. L’intervista del difensore che fu tra i migliori al mondo, suona come un outing: «Sì, i colpi di testa mi sono costati delle commozioni cerebrali» e sì, i colpi di testa sono un problema nel calcio, come lo sono nel rugby o nel football americano; possono fare male, malissimo. Il problema è stato già tirato fuori nel mondo anglosassone: i colpi di testa in allenamento sono proibiti dall’anno scorso dalla federazione inglese per le categorie Under 12. Idem negli Us

Il difensore francese Raphael Varane ha giocato con rischi per la saluteNonostante alcuni traumi alla testa subìti durante alcune partite, il difensore francese Raphael Varane è sceso in campo con enormi rischi per la salute. Un vero e proprio allarme scuote il mondo del calcio dopo la confessione che il difensore francese del Manchester United, dei calciatori nel mondo del calcio troppo spesso sottovalutate e che possono colpire tutte le categorie, non soltanto quelle dei professionisti. Varane sa di averne subite e di essere sceso in campo nonostante i rischi in cui andava incontro.

