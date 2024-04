Ritrovato il cranio di un bambino scomparso

L'aspetto delle ossa del cranio del piccolo sparito nel nulla 9 mesi fa 'non consente di affermare quale sia stata la causa della sua morte' ha detto, in una conferenza stampa oggi pomeriggio, il procuratore di Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, precisando che 'nessun trauma'.

Se nessun altro osso della vittima è stato reperito nella zona dove il cranio del piccolo Emile è stato avvistato da una donna che faceva jogging, il procuratore ha dichiarato che sono stati ritrovati gli indumenti che il bambino indossava al momento della scomparsa, a inizio luglio, mentre si trovava dai nonni materni. Si tratta di una t-shirt, delle sue scarpe e delle mutandine, ha detto il magistrato, Jean-Luc Blachon. Sul cranio di Emile sono state trovate decine di agenti, dopo il ritrovamento del cranio, hanno setacciato la zona presidiata dalle forze dell'ordine nei pressi di Haut-Vernet, nella speranza di scoprire altre tracce che consentano di determinare le circostanze della morte

