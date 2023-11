روح‌الله قادری روز چهارشنبه در جلسه با کاهیلوتو سفیر فنلاند و نماینده کمیساریای سازمان ملل متحد دیدار کرد و افزود: نابسامانی و مدیریت نداشتن در حوزه پناهندگان در همه جوانب به خصوص بین‌المللی باعث شده است، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که هیچ تقصیری در به وجود آمدن این شرایط نداشته است، اما با نسبت بیشتر به همه حوزه بین‌الملل در فشار و میزبان حدود پنج میلیون از پناهندگان باشد.

وی گفت: همه جامعه بین‌الملل باید سهم این اتفاق را به دوش بکشند و در زیرساخت‌ها و مسایل بنیادی و اساسی نقشی جدی ایفا کنند و خدمات خود را از کوتاه مدت و سطحی به سمت میان مدت و راهبردی سوق دهند. قادری اظهار داشت: ضرورت افزایش سهمیه اسکان دوباره براساس میزان جمعیت آوارگان افغانستانی در کشورها و همچنین لزوم تغییر عملکرد جامعه بین‌الملل نسبت به حجم کمک‌های ناچیز به جامعه پناهندگان در ایران باید در برنامه ویژه سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد.

در جلسه‌ای که در اتاق جلسات سازمان ملی مهاجرت و به درخواست سفیر فنلاند انجام شد، گزارشی از خدمات این کشور به حوزه مهاجران و پناهندگان توسط سفیر این کشور ارائه شد و از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با این کشور و حوزه پناهندگان قدردانی شد.

