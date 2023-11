گمرک: ورود و تخلیه خودروی کارکرده بدون ثبت سفارش ممنوع است

با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه مقرر است صرفاً پس از صدور ثبت سفارش اجازه تخلیه خودروهای سواری کارکرده داده شود، به منظور پیشگیری از ایراد هرگونه ضرر و زیان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ذی‌نفعان برسد تا پیش از تخلیه خودروهای مزبور در اماکن گمرکی مجوز ثبت سفارش دریافت کنند و تدابیر لازم جهت جلوگیری از تخلیه خودروهای فاقد ثبت سفارش در اماکن گمرکی اتخاذ شود.

