بخشنامه گمرک درباره واردات خودروهای کارکرده

دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع ممنوعیت ورود و تخلیه خودروی کارکرده، بدون ثبت سفارش را ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: پیرو استعلام‌های متعدد همکاران در خصوص موضوع «واردات خودرو سواری کارکرده» به اطلاع می‌رساند؛ با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه مقرر است صرفاً پس از صدور ثبت سفارش اجازه تخلیه خودروهای سواری کار کرده داده شود به منظور پیشگیری از ایراد هر گونه ضرر و زیان به هموطنان، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ذینفعان برسد تا قبل از تخلیه خودروهای مزبور در اماکن گمرکی مجوز ثبت سفارش دریافت نمایند و تدابیر لازم جهت جلوگیری از...

گزارشی از آسیب‌های سیستم حمل‌و‌نقل کشور که یکی از ارکان و زیرساخت‌های توسعه را در معرض تهدید قرار داده است

