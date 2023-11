وی با اشاره به اقدامات هیئت کشتی اردستان که باعث رشد و پویایی ورزشکاران این رشته شده است، افزود: یکی از مشکلات هیئت کشتی اردستان مالکیت و واگذاری سالن ورزشی این رشته به هیئت است که قول می‌دهیم مشکلات پیش آمده را در اداره کل ورزش و جوانان برطرف و هیئت امنایی کنیم.

به گزارش ایسنا، رئیس هیئت کشتی استان اصفهان گفت: با جذب کمک‌های خیران و کمک مسئولان استان در چهار سال گذشته ۱۶ خانه کشتی در استان ساخته شده، بنابراین مسئولان هر شهرستان باید تلاش کنند خیران ورزشی را دلگرم نگه دارند تا این افراد به حوزه ورزش بیشتر توجه کنند.

میرزایی در خصوص مشکل بودجه هیئت‌های کشتی گفت: فدراسیون کشتی ایران هیچ گونه بودجه و اعتباری به هیئت‌های کشتی اختصاص نمی‌دهد و بودجه هیئت‌های کشتی توسط خیرین و تلاش اعضای هیئت تامین می شود. البته هرسال هیئت‌های کشتی که عملکرد موفقی داشته باشند به عناوین مختلف مورد حمایت قرار می‌گیرند ولی بودجه و اعتبار ثابتی برای این موضوع پیش بینی نشده است.

وی با بیان اینکه با کمک شهرستان‌های استان تعداد ورزشکاران این رشته ورزشی در چندسال اخیر هفت برابر رشد کرده است، گفت: اکنون بیش از ۱۲ هزار کشتی‌گیر سازمان یافته در استان اصفهان ورزش می‌کنند و با کسب مدال‌هایی که ورزشکاران این استان داشتند نوید شکوفایی این رشته ورزشی در این استان را شاهد خواهیم بود.

محمود رهنما با بیان اینکه هیئت کشتی اردستان اکنون حدود ۱۵۰ ورزشکار سازمان یافته دارد، تصریح کرد: مشکلات مالی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی ورزش کشتی شهرستان اردستان است و اگر وضعیت به این شکل ادامه داشته باشد این ورزش در این شهرستان تعطیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دغدغه اصلی هیئت کشتی اردستان نبود اسپانسر است، گفت: ورزشکاران هیئت کشتی اردستان اکنون در مسیر پیشرفت و شکوفایی قرار گرفته‌اند ولی برای ادامه راه اگر از سوی مسئولان و خیران حمایت نشویم، نمی‌توانیم مسیر پر فراز و نشیب کشتی را ادامه دهیم.

