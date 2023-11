کشف نان قاچاق در بجنورد

وی افزود: در پی گزارش و دستور قضای صادر شده شاهد انباشت و توزیع خارج از شبکه آرد و نان هستیم که این موضوع مطابق قانون تخلف محسوب و به آن رسیدگی می‌شود. ایلالی ادامه داد: با این تخلف برخورد قانونی می‌شود و دستور پلمب نانوایی که در بروز این تخلف دخیل بوده، صادر شده است.

وی تصریح کرد: نان‌های انباشت شده در این مکان برای استفاده از احشام و دام ها در روستاها قرار می‌گیرد و ایجاد صف‌های طولانی در تعدادی از نانوایی‌ها نتیجه بروز چنین‌ تخلفاتی است.

