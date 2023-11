کارشناسان سازمان ملل خواستار آزادی دو مدافع حقوق زن از زندان طالبان شدند

کارشناسان سازمان ملل می‌گویند، مردم نباید آزادی خود را صرفاً به دلیل ابراز عقاید خود از دست بدهند. به گفته آنان، زنان مدافع حقوق بشر به ویژه در معرض خطر هستند و به دلیل جنسیت خود در افغانستان مورد هدف قرار می‌گیرند.

در این بیانیه آمده است: «به نظر می‌رسد که طالبان به تشدید محدودیت‌های خود در فضای مدنی، به‌ویژه از طریق خاموش کردن صدای زنان و دختران ادامه می‌دهند و در نتیجه اثری دلخراش ایجاد می‌کنند». در همین حال، کارشناسان از آزادی اخیر مرتضی بهبودی روزنامه نگار افغان - فرانسوی و مطیع الله ویسا، بنیانگذار روند «مسیر قلم»، که از حقوق دختران برای تحصیل دفاع می‌کند، استقبال کردند.وزارت داخله طالبان برای اظهار نظر در مورد زنان بازداشت شده و خانواده‌های آنها به «آسوشیتد پرس» پاسخی نداده است.

بازداشت ژولیا پارسی، رهبر «جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان» و ندا پروانی، عضو این جنبش توسط طالبان واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است. طالبان ژولیا پارسی، رهبر «جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان» و یک پسرش را 5 میزان در کابل بازداشت کردند. قبل از آن، طالبان ندا پروانی، عضو این جنبش را همراه با همسر و یک پسرش بازداشت کرده بودند.بازداشت این دو معترض واکنش‌های شهروندان افغانستان را نیز در پی داشته است. شهروندان افغانستان با راه‌اندازی هشتگ‌های «ندا پروانی را آزاد کنید» و «ژولیا پارسی را آزاد کنید» خواهان آزادی این دو فعال زن معترض شدند.

کشورهای امضا‌کننده این بیانیه مشترک سیاست‌های تبعیض‌آمیز تحمیل شده از سوی طالبان علیه زنان افغانستان را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شدند

