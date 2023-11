به گزارش ایرنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سخنگوی این دفتر همچنین تاکید کرد که از آغاز جنگ 82 مرکز دولت و ده‌ها مرکز خدماتی بمباران و تخریب شده است.لازم به ذکر است که از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر تاکنون شمار شهدای غزه به 8796 نفرافزایش یافته است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای غزه از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه در هفتم اکتبر تاکنون به 8796 نفر افزایش یافته است.تاکنون 22219 نفر دیگر نیز در حملات به غزه زخمی شدند.

@تمامی حقوق این سایت برای مرکز اطلاع رسانی فلسطین محفوظ است و انتشار مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است

