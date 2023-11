وی افزود: «این امکان ایجاد شد تا گذرگاه امنی برای مجروحان فلسطینی و خارجی‌ها در غزه از جمله آمریکایی‌ها فراهم شود».وی گفت که گروه نخست از شهروندان خارجی که شامل آمریکایی‌ها می‌شود چهارشنبه از غزه خارج شدند و انتظار داریم که تعداد بیشتری از شهروندان آمریکایی و خارجی از غزه خارج شوند.وی ادامه داد: «هم اکنون یا در آینده هیچ برنامه‌ای برای استقرار نیروهای آمریکایی در غزه وجود ندارد».

سخنگوی کاخ سفید افزود: «نمی توان به پیش از 7 اکتبر بازگشت و معتقدیم که پس از پایان جنگ حماس دیگر نمی‌تواند حاکم غزه بماند». این مقام کاخ سفید در حالی از پایان کار حماس در غزه صحبت می‌کند که منابع رسانه‌ای صهیونیستی امروز (۱۰ آبان) اعلام کردند که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ نظامی رژیم اشغالگر در غزه به دست رزمندگان مقاومت به هلاکت رسیده‌اند. این آمار در حالی است که اشغالگران به شدت تعداد تلفات خود را سانسور کرده و به شکل قطره‌چکانی در حال ارائه آمار تلفات خود هستند.

خبرگزاری شهاب به نقل از منابع عبری‌زبان نوشت که ارتش اسرائیل هلاکت چهار نظامی دیگر را نیز اعلام کرده است که با آمار پیشین که ۱۴ نفر ذکر شده بود، تاکنون ۱۸ نظامی به هلاکت رسیده‌اند. سخنگوی کاخ سفید در ادامه سخنانش گفت: «تنها راه حضور ما در غزه تحت توافق بین‌المللی و منطقه‌ای برای اداره مرحله پس از جنگ است».

