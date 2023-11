اسنپ فود؛ معضل بزرگ دولت برای مدیریت یارانه ۲۰۰ هزار میلیاردی گندم

اما به نظر می رسد برخی اتفاقات و حواشی موجب شده تا برنامه و تلاش های دولت بویژه وزارت اقتصاد برای مدیریت و ساماندهی موضوع مهم و استراتژیک آرد و نان در کشور، با رضایت کافی همراه نباشد. یکی از اتفاقاتی که می توان آنرا اصلی ترین معضل دانست، نقش یک سکوی اینترنتی در فروش برخط نان است که موجب شده مصرف کننده نهایی و میزان خرید آن، برای دولت و نهادهای مربوطه مشخص نباشد. ضمن آنکه هزینه های نامشخص و بعضا چند برابری خرید نان در این پلتفرم، با اعتراض نهادهای دولتی و مردم همراه شده هرچند که عمده نانوایان از ارقام مذکور، رضایت دارند.

این موضوع تا جایی پیش رفت که اوایل آبان ماه، سخنگوی اقتصادی دولت از ضرورت ساماندهی فروش نان در سکوهای برخط سخن گفت و اعلام کرد"یکی از تخلفاتی که در ایام گذشته صورت گرفته و می‌گیرد، اختلاف فاحش بین قیمت مصوب نان و نرخ فروش در سکوهای اینترنتی است که برای رفع این دغدغه پیش‌نویس آیین‌نامه ضوابط فروش نان آماده شده و منتظر تصویب آن در ستاد تنطیم بازار هستیم."

به گفته خاندوزی، در چارچوب این پیش‌نویس آمده که باید قیمت مصوب نان در سکوهای فروش اظهار و درج شده و سایر هزینه‌های دیگر سکوها از جمله هزینه حمل، بسته‌بندی و منفعت آنان باید به‌ صورت ارقام جداگانه مشخص باشد.

بررسی آمارهای اعلام شده توسط اسنپ به عنوان مهمترین و به نوعی تنها سکوی فروش اینترنتی نان در کشور، حاکی از آن است که رشد فروش بی ضابطه نان در این پلفترم قابل توجه بوده و طبق اعلام رسمی این شرکت، فقط در سال ۱۴۰۰ بیش از ۸ میلیون نان سنگک توسط این اپلیکیشن فروخته شده که این رقم در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۳ میلیون نان سنگک رسیده و با این آمار، در سال جایی می توان پیش بینی کرد حداقل ۱۷ میلیون نان سنگک فروخته خواهد شد که همین یک نوع نان در طی سه سال، رقم چشمگیر ۳۸ میلیون فروش خارج از رصد دولت را نشان می...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: خرید تضمینی بیش از ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تن گندم در کشورمجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از عبور خرید تضمینی گندم از ۱۰ میلیون و ۳۸۰ هزار تن در کشور خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مدیریت شهر نیازمند پیوند دانش و شهر است/ جهاد دانشگاهی علم را تبدیل به عمل می‌کندشهردار خرم‌آباد گفت: برای مدیریت شهر باید پیوندی بین دانش و شهر وجود داشته باشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رسیدگی به معضل فاقدین شناسنامه با نگاه جامع، انسانی و امنیتینماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: برای حل معضل فاقدین شناسنامه باید با نگاه جامع، انسانی و امنیتی برنامه‌ریزی و اقدام شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بیش از ۴۷ هزار میلیارد ریال اعتبار در طی سفر رئیس‌جمهور به لرستان تحقق یافترئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: ۴۷ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار در طی سفر رئیس‌جمهور به استان تحقق یافت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۱۸۰ هزار تن گندم از بندر شهیدرجایی به مرکز کشور ارسال شدمدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در هفت ماهه اول سال‌جاری بیش از ۱۸۰ هزار تن کالای اساسی گندم از طریق حمل ریلی از بندر شهید رجایی به مرکز کشور ارسال شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تلاش برای افزایش دو برابری تعداد سینماهای فارساستاندار فارس با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تلاش زیادی برای آماده ساختن محیط های سینمایی شده است، از تلاش برای افزایش دو برابری تعداد سینماهای استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕