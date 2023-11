رایزنی سفیر ایران در روسیه با «الکساندر دوگین»

در این دیدار همچنین ضمن بررسی آخرین تحولات غرب آسیا و حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه بر ضرورت توقف فوری حملات، ممانعت از جنایات این رژیم و ارسال کمک های فوری انسانی به مردم بی دفاع غزه تاکید گردید و در مورد خطرات ارسال حجم سنگین سلاح های آمریکایی و گسترش جنگ در منطقه اظهار نگرانی شد.

