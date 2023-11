چرا یسنا میرطهماسب و پولاد کیمیایی تیتر خبری شدند؟

در خبری هم اعلام شد که حوض سمت ضلع شمالی پارک دانشجو با همکاری شهرداری منطقه ۱۱ (ناحیه ۱) تهران و طرحی از معمار حریم مجموعه تئاترشهر، به محلی برای اجرای نمایش‌های آیینی تبدیل می‌شود. همچنین «بازنمایش قصه‌ ترانه‌های ماندگار» با حضور بازیگران جدید از جمله پولاد کیمیایی از یکشنبه چهاردهم آبان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.برپایی دومین کنسرت موسیقی تئاتر

رییس انجمن موسیقی تئاتر با اعلام برپایی دومین کنسرت موسیقی تئاتر از بی‌توجهی به این شاخه هنری ابراز تاسف کرد و گفت: مدیران هنری در پاسخ به پیشنهادها و درخواست‌های ما فقط لبخندهای قشنگ می‌زنند.از سویی، کنسرت مشترک «علی زندوکیلی» و ارکستر بزرگ ایستگاه ۲۰ آبان در برج میلاد برگزار خواهد شد. همچنین نمایشگاه تصویرسازی کتاب کودک، نمایشگاه مجسمه و دو نمایشگاه نقاشی در گالری‌های خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شوند.

فراخوان هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران نیز در چهار گرایش نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث و نسخ منتشر شد.در این روز همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره بیانیه سینماگران، نمایشگاه مطبوعات و سفر حج عمره اظهاراتی داشت.جشنواره و نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی ایران و ترکمنستان به نشانه دوستی مردم دو کشور در شهر عشق‌آباد آغاز شد.در گزارشی اعلام شد که طی ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۳ شمار گردشگران خارجی واردشده به ترکیه به حدود ۳۹.۲ میلیون نفر رسید که از این رقم ۱.

همچنین باستان‌شناسانی که در چین مشغول کاوش بودند،‌ بقایای یک شهر عصر برنز به همراه گورستان، بقایای یک قلعه و کارگاه‌های سفال‌سازی را کشف کردند.در نهایت این‌که، مهلت ارسال آثار به بیست و یکمین دوره «جشنواره انتخاب کتاب دفاع مقدس (جایزه کتاب سال دفاع مقدس)»، تا ۲۰ آبان‌ماه تمدید شد.این آواز غم غربت تهران را تسلی می‌دهد + صوتجنگ مسیر این نوجوان را تغییر داد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: پولاد کیمیایی: امیدوارم اولین کارم در تئاتر بالاخره اتفاق بیفتدپولاد کیمیایی در تدارک اولین حضور خود برای بازی روی صحنه تئاتر است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: یسنا میرطهماسب بهترین بازیگر جشنواره توکیو شدسی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم توکیو با اختصاص جایزه بهترین بازیگر و بهترین فیلم در بخش آینده آسیا به سینمای ایران به کار خود پایان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پولاد کیمیایی برای اولین‌بار روی صحنه تئاتر می‌رود«بازنمایش قصه‌ ترانه‌های ماندگار» با حضور بازیگران جدید از یکشنبه چهاردهم آبان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: واقعیت استکبار جهانی امروز در غزه دیده می‌شودمعاون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت: نباید اجازه دهیم جنایات رژیم صهیونیستی در سکوت خبری مغفول بماند چرا که عینیت استکبار جهانی امروز در غزه دیده می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ویدیو/ طراحی مد و لباس متناسب سلیقه دهه هشتادی‌هانشست خبری رونمایی پوستر بخش فراخوان دانشگاهی جشنواره مد و لباس در خبرگزاری ایسنا برگزار شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: انتقاد یک شهروند از تیتر روزنامه همشهری: شما دشمن مردم هستیدارسالی شما | انتقاد یک شهروند از تیتر روزنامه همشهری: شما دشمن مردم هستید

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕