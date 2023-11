واژگونی تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر گاز مایع در غرب تهران

وی با اشاره به حضور عوامل آتش‌نشانی در محل گفت: با حضور آتش‌نشانان در محل مشاهده شد که یک دستگاه تانکر حامل ۲۴ هزار لیتر گاز مایع در حال حرکت در مسیر بوده که ناگهان به دلیل نامشخصی واژگون شده است. در این حادثه راننده نیز دچار مصدومیت شده بود که از سوی امدادگران به مراکز درمانی منتقل شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی آتش‌نشانان در این حادثه، گفت: عوامل آتش‌نشانی اقدام به ایمن‌سازی محل کرده و همزمان اقدامات خود برای بازگرداندن کامیون به حالت اولیه را آغاز کردند. خوشبختانه نشت گازی از مخزن این کامیون رخ نداده بود، چرا که اگر این اتفاق رخ می‌داد، عملیات با پیچیدگی‌های زیادی مواجه می‌شد. با این وجود آتش‌نشانان تمهیدات لازم را اتخاذ کردند.

وی با بیان اینکه ترافیک سنگینی در محل ایجاد شده بود، اظهارکرد: عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی و نیز عوامل شهرداری در محل حضور داشته و نسبت به مدیریت ترافیک و فضا اقدام کردند. در ادامه نیز آتش‌نشانان با کمک دو دستگاه جرثقیل، کشنده را از مخزن جدا کردند. پس از آن نیز مخزن به حالت اولیه بازگردانده شد و با استفاده از یک دستگاه کشنده دیگر نسبت به انتقال آن اقدام شد.

ملکی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه از سوی عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی بررسی و اعلام خواهد شد، گفت: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل در ساعت ۱۵:۳۰ به ماموریت خود خاتمه داده و به ایستگاه بازگشتند.

