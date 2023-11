وزیران دفاع و وزارت امور خارجه روز سه‌شنبه در سنای آمریکا حاضر شدند تا از درخواست بودجه فوری اضافی ۱۰۶ میلیارد دلاری امنیت ملی دولت جو بایدن، از جمله برای کمک به اسرائيل، اوکراین و تایوان، و امور انسانی غزه و ارمنستان حمایت کنند.

کاخ سفید روز جمعه، ۲۸ مهر، از کنگره آمریکا خواست تا نزدیک به ۱۰۶ میلیارد دلار بودجه برای تامین مالی برنامه‌های مربوط به اوکراین، اسرائیل و امنیت مرزی ایالات متحده اختصاص دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، برای این بودجه چند روز پس از دیدار او از اسرائیل و اعلام همبستگی آمریکا با آن کشور انجام شد.

رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در سخنانی از کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف مخرب، هم از روسیه و هم از حماس حمایت و پشتیبانی می‌کند اما ما به تلاشهایمان برای ساختن خاورمیانه‌ای بهتر و امن‌تر ادامه می‌دهیم تا جایی که جنگ و خشم در این نقطه از جهان پایان یابد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: اعتراض به سخنرانی بلینکن در سنا با دست‌های خونینبه گزارش شبکه شرق، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در جلسه استماع سنا درباره جنگ اسرائیل علیه غزه، خواستار کمک 10.6 میلیارد دلاری برای تقویت توانایی اسرائیل شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: آمریکا روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ غزه متهم کردآنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ اسرائیل و حماس برای کاهش حمایت غرب از اوکر

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: نتانیاهو: جنگ غزه وارد مرحله سوم شدبه گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل‌ ورود جنگ غزه به مرحله سوم و گسترش تهاجم زمینی به این منطقه را اعلام کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: جزییات رنگ‌بندی گواهینامه‌های رانندگیبه گزارش شبکه شرق، سرهنگ احمد کرمی‌اسد اظهار داشت: پلیس با هدف اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی طرح تشویق رنگ‌بندی گواهینامه را به دولت پیشنهاد داد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فعالیت ۱۰ هزار داوطلب هلال احمر در البرزمعاون داوطلبان جمعیت هلال احمر البرز گفت: با تأسیس خانه‌های هلال به دنبال توسعه آموزش‌های امدادی و فرهنگ‌سازی در بین اقشار توانمند برای کمک به محرومان هستیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: «سند مشورتی افشاشده» وزارت امنیت اسرائیل برای اسکان شهروندان غزه در سینایک سند افشاشده نشان می‌دهد که وزارت امنیت اسرائیل تنها شش روز پس از آغاز درگیری‌های اخیر، طرحی را برای انتقال 2.3 میلیون غیرنظامی ساکن نوار فلسطین به «اردو

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕