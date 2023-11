پایگاه آمریکا در شرق سوریه بار دیگر هدف قرار گرفت

مقاومت اسلامی عراق طی روزهای اخیر در راستای همبستگی با عملیات طوفان الاقصی، چند بار پایگاه‌های آمریکا در سوریه را هدف حملات رکتی و پهپادی خود قرار داده است. مقاومت اسلامی عراق به دنبال ادامه کشتار مردم فلسطین در غزه با همدستی آمریکا، به واشنگتن هشدار داد که از این پس حملات مقاومت علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آغاز می‌شود.

