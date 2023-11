انتقاد سناتور آمریکایی از ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل

رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در ژنو، ریاست نوزدهمین اجلاس «مجمع اجتماعی» شورای حقوق بشر را به عهده خواهد داشت.مارکو روبیو همچنین نوشته است در حالی که جهان با «وحشت» شاهد است که «تروریست‌های حماس و حزب‌الله، با سلاح‌ها و حمایت‌های ایران» غیر نظامیان در اسرائیل را می‌کشند، سازمان ملل «به جای پاسخگویی، جایگاه ایران را بالا برده است.

در همین زمینه، سازمان غیردولتی «دیده‌بان سازمان ملل» نیز از همه کشورهای حاضر در این مجمع خواسته است که روزپنجشنبه زمانی که جمهوری اسلامی ایران ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را به عهده خواهد گرفت، از نشست خارج شوند.

پیش از این نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهریور ماه سال جاری تاکید کرده بود که ایران با «سابقه وحشتناک» نقض حقوق بشر، جایی در رهبری این نهاد بین‌المللی ندارد و باید پاسخ‌گوی اقدامات خود در نقض حقوق بشر باشد.

میشل تیلور تصریح کرده بود سرکوب «افسارگسیخته و نقض فاحش حقوق بشر» در ایران، خصوصا علیه دختران و زنان مایه نگرانی است و مقامات جمهوری اسلامی و رژیم ایران با بی‌توجهی مطلق به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامزد مناسبی برای هیچ گونه جایگاه رسمی در سازمان ملل نیستند.

انتصاب علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل در اردیبهشت امسال واکنش‌های گسترده منفی در پی داشته است. به دنبال اعتراضات سراسری سال گذشته پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، شورای حقوق بشر تصویب کرد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود. همچنین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد هم در نشستی در ۲۵ آذر سال گذشته به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رای داد.

نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه «رژیم فعلی، جامعه و زنان ایران را در موقعیت یا مرگ، یا حجاب اجباری قرار داده»، نوشت: «انتظار می‌رود جمهوری‌اسلامی با قاطعیت، از ریاست بر مجمع اجتماعی سازمان ملل کنار گذاشته شود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه «بسیار ضروری» است.

با ادامه فشارها بر زنان مخالف حجاب اجباری، انجمن فیلم کوتاه ایران به انتقاد از ممنوع‌الفعالیت شدن زنان بازیگر پرداخت. هنگامه قاضیانی، یکی از همین بازیگران از احضار خود به دادسرا خبر داد. نرگس محمدی در نامه‌ای خواهان کنار گذاشتن جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل شد.

رسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی از ابلاغ مصوبه شورای‌ عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از هیل، یک سناتور آمریکایی گفت که سازمان ملل یهودی‌ستیزترین سازمان روی کره زمین است. «‌لیندسی گراهام»، سناتور آمریکایی، با انتقاد از سازمان ملل، آن را «یهود‌‌ستیزترین سازمان روی کره زمین» خواند. ‌‌گراهام این انتقادات را پس از صدور قطعنامه سازمان ملل در خصوص آتش‌بس بین اسرائیل و حماس مطرح کرد.

مدیر دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در نیویورک با اشاره به ناتوانی این نهاد در متوقف کردن «نسل‌کشی» فلسطینیان به دست رژیم صهیونیستی، از سمتش استعفا کرد.

