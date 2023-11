واکنش اسرائیل به تصمیم اردن در فراخواندن سفیر؛ بر جنگ تحمیل شده توسط حماس، متمرکزیم

به گزارش سی‌ان‌ان، دولت اردن سفیر خود از اسرائیل را فراخوانده تا محکومیت خود را نسبت به درگیری‌های جاری در غزه اعلام کند. ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، اوایل چهارشنبه اعلام کرد که سفیر خود از اسرائیل را فرا می‌خواند و این اقدام «به عنوان بیان موضع اردن در محکوم کردن جنگ اسرائیل در غزه» انجام می‌شود.

رویترز اما نوشت ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن گفته که «سفیر اردن تنها در صورتی به تل آویو بازخواهد گشت که اسرائیل جنگ خود را در این منطقه متوقف کند و به بحران انسانی که ایجاد کرده است پایان دهد.» کلمبیا و شیلی نیز سفیران خود را به دلیل نگرانی از اقدامات اسرائیل در غزه فراخواندند. شیلی در فراخوان سفیرش به نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه نیز اشاره کرد.

همچنین بولیوی با اشاره به «جنایت علیه بشریت» در مناقشه اسرائیل و حماس، روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرد؛ اقدامی که از سوی اسرائیل «نشان‌دهنده سرسپردگی بولیوی به تروریسم و جمهوری اسلامی» شمرده شد.لیندزی گراهام: اگر جمهوری اسلامی در جنگ دخالت کند باید به ایران حمله کردآنتونی بلینکن بر اهمیت دفاع از اسرائیل و کمک به غیرنظامیان در غزه تاکید کرد

