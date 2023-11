وی افزود: شش دستگاه آمبولانس به همراه عوامل اورژانس پس از دریافت این گزارش بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. وی ادامه داد: در این حادثه ۱۷ نفر مصدوم شده بودند که به بیمارستان عجب شیر منتقل شدند ولی متاسفانه حال دو نفر از حادثه دیدگان وخیم گزارش شده و یکی از مصدومان نیز در بیمارستان عجب شیر به علت شدت جراحات فوت کرد. ️اطلاعات تکمیلی خبر به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

