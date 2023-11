وی اضافه کرد: ۱۷ مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شدند که متاسفانه حال ۲ نفر از حادثه‌دیدگان وخیم بود و یکی از مصدومین در بیمارستان عجب‌شیر به علت شدت جراحت فوت کرد.اخبار از پلیکان تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردتعویض رایگان مخازن گاز فرسوده تاکسی های شهری ارومیهبیش از ۱۰۰۰ هکتار از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری رفع تصرف شدندخروج کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار تامین اجتماعی و کارگران را با چالش مواجه می‌کندضرورت تجدیدنظر در دستمزد کارگران/ ۶۰ درصد جامعه کارگری گلستان مستاجر هستندافتتاح رسمی پردیس سینمایی رکان در شهر...

