ISNA_FARSI: برکناری سلاح ورزی ابلاغ شددبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.

IRANINTL: رسانه‌های دولتی: حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران برکنار شدرسانه‌های نزدیک به دولت جمهوری اسلامی از ابلاغ مصوبه شورای‌ عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برکناری حسین سلاح‌ورزی از ریاست این اتاق خبر دادند.

ETEMADONLINE: انتخابات اتاق بازرگانی مجددا برگزار خواهد شدبر اساس اعلام وزارت صمت، مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد. به گزارش مهر، دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.

SHARGHDAILY: انتخابات اتاق بازرگانی مجددا برگزار خواهد شدبه گزارش شبکه شرق، بر اساس اعلام وزارت صمت، مصوبه آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ شد. دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است.

SHARGHDAILY: وزیر صمت: نظر من همان رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی استعباس علی آبادی درباره سرانجام ماجرای انتخابات غیرقانونی اتاق بازرگانی و برکناری سلاح ورزی پرسید، گفت: نظر من همان رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی هستکه اخیرا ابلاغ شده است.

