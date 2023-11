در این گزارش آمده است: تلاش‌های دولت جو بایدن و حامیانش برای توجیه جنایات جنگی عظیم اسرائیل شباهت فراوانی به تلاش‌های دولت رونالد ریگان برای توجیه جنایات السالوادور دارد. در هر دو مورد، روسای جمهوری آمریکا تاکید داشتند که یک دموکراسی در حال دفاع از خود در برابر تروریست‌هاست(!).

طرح این ادعا که یک «دموکراسی» در حال دفاع از خود در برابر تروریسم است؛ تکذیب آمار تلفات اعلام‌شده توسط مقامات سازمان بهداشت و همچنین متهم کردن عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری به سوگیری در گزارش‌های جنایات جنگی و دیگر تجاوزات حقوق بشری روش دیدرن آمریکاست. ریگان و بایدن در این دو مسئله تعداد بالای کشته‌شدگان را نه ناشی از قصور آمریکا، بلکه ناشی از حملات «تروریست‌ها» می‌بینند.

ریگان همچنین مدعی بود که ژنرال «افراین ریوس مونت» دیکتاتور سابق گواتمالا، هدف آماج «اتهامات بی‌اساس» قرار گرفته است! «ریچارد هالبروک» چهره کلیدی دولت‌های جیمی کارتر، بیل کلینتون و باراک اوباما هم می‌گفت که مسئولیت قحطی گسترده در تیمور شرقی نه به گردن سیاست زمین سوخته نیروهای اندونزیایی در این جزیره حاصلخیر، بلکه صرفاً میراث استعمار پرتغال است!

روی هم رفته، سیاست تکان‌دهنده آمریکا در حمایت همه‌جانبه از جنایات اسرائیل در غزه تنها نتیجه لابی دوستداران اسرائیل در آمریکا نیست. این بخشی از سیاست خارجه دیرینه ایالات متحده است؛ سیاستی که بر اساس آن واشنگتن جنایات جنگی متحدان راست‌گرای خود را ناچیز شمرده و بر آن سرپوش می‌گذارد.

بی‌شک خودداری دولت بایدن از مخالفت با کشتار جاری در غزه تنها حوزه‌ای نیست که آمریکا در آن با بخش اعظم جامعه بین‌المللی درگیر است.

