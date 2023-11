مختصات زلزله ۴.۵ در «سربیشه» خراسان جنوبی

مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۲.۱۵ درجه عرض شمالی و ۵۹.۶۵ درجه طول شرقی ثبت شده است. این زمینلرزه در ۵۰ کیلومتری سربیشه، ۵۱ کیلومتری شوسف و ۶۴ کیلومتری مود در استان خراسان جنوبی رخ داده است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در خراسان جنوبی اعلامرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای خراسان جنوبی را اعلام کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در خراسان جنوبی اعلام شدرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای خراسان جنوبی را اعلام کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کاهش ذخایر خون در خراسان جنوبیمدیر کل انتقال خون خراسان جنوبی از کاهش ذخایر انتقال خون در استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وقوع زلزله ۵ ریشتری در خراسان جنوبیزمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵، ظهر امروز در حوالی منطقه شوسف استان خراسان جنوبی به ثبت رسید.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: زمین لرزه ۵ ریشتری حوالی شوسف را لرزاندزلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر حوالی شوسف در خراسان جنوبی را لرزاند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: زلزله شوسف در خراسان جنوبی خسارت نداشتبه گزارش ایلنا، ابوالفضل ایروانی افزود: این زمین لرزه که ادامه زلزله قبلی است ظهر امروز در عمق هفت کیلومتری زمین روی داد. وی گفت: بلافاصله تیم‌های ارزیاب برای بررسی شرایط به محل وقوع زلزله که بخش سرداران و دهستان عربخانه است، اعزام شدند.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕