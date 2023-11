مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان در این دیدار با اشاره به تجربه موفق همکاری های دو جانبه کتابخانه‌های عمومی و منطقه آزاد انزلی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، ایجاد زیرساخت های مطالعاتی در منطقه آزاد و راه اندازی نخستین کتابخانه عمومی سیار در استان گیلان را از نتایج و ثمرات مثبت این هم افزایی‌ها عنوان کرد.

یاسر تقوی با بیان اینکه توسعه امر کتاب و کتابخوانی به تنهایی با نقش آفرینی یک دستگاه فرهنگی میسر و امکانپذیر نخواهد بود، حضور و کمک دستگاه‌های متعدد از جمله دستگاه‌های اقتصادی و نهادهای عمومی و مردم نهاد در این حوزه را بسیار مهم ارزیابی کرد و با اشاره به اهمیت موضوع کتاب از منظر رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان در این خصوص از آمادگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان برای میزبانی از هر نوع پیشنهاد برای اعتلای موضوع کتاب در گیلان خبر داد.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های مطالعاتی در شهرها، بخش‌ها و روستاهای استان گیلان را از اولویت‌های اصلی و مهم مجموعه خود برشمرد و با اذعان به تلاش‌های فراوان دست اندرکاران و متولیان امر برای رسیدن به اهداف چشم انداز نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، این تلاش‌ها را ناکافی و نیازمند جدیت بیشتری برای رسیدن به اهداف مورد نظر دانست.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان در ادامه با پیشنهاد اجرای برنامه‌های مشترک به میزبانی منطقه آزاد انزلی، هفته کتاب را فرصتی مناسب برای گسترش مناسبات فرهنگی و برگزاری نشست ها و محافل ادبی با محوریت و موضوع کتاب با حضور چهره‌های شناخته شده این حوزه عنوان کرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این دیدار پیوست فرهنگی اقدامات سازمان خود را از مهمترین اولویت‌های مسئولین این مجموعه برشمرد و با استقبال از برنامه ها و اقدامات فرهنگی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان از آمادگی برای هر نوع همکاری با موضوع کتاب و کتابخوانی خبر داد.

