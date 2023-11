حکیم درباره بحران فلسطین نیز بار دیگر بر ضرورت توقف فوری عملیات نظامی و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و ورود کمک‌های انسان‌دوستانه تأکید کرد. رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان گفت: با سکوت مدعیان ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی در برابر جنایاتی که در حق زنان و کودکان و ملت بی‌گناه روا داشته می‌شود، شاهد سقوط سهمگین این ارزش‌ها و اعتبار این قوانین هستیم.

ILNANEWS: اعلام آمادگی دوحه برای آزادی صیادان ایرانی زندانی در قطربه گزارش ایسنا، علی صالح آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوحه با مسعود بن محمد العامری وزیر دادگستری دولت قطر، دیدار و گفت‌وگو کرد.

MASHREGHNEWS: دیدار و گفت‌وگوی امیرعبداللهیان و اسماعیل هنیهوزیر امور خارجه کشورمان در سفر به دوحه و پس از دیدار با مقامات عالی قطر، با رئیس دفتر سیاسی و برخی اعضای برجسته سیاسی جنبش فلسطینی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

ISNA_FARSI: رایزنی امیرعبداللهیان و فیدان در آنکاراوزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آنکارا با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

ISNA_FARSI: دانش‌آموزان خراسان‌ شمالی با مقام معظم رهبری دیدار می‌کننددانش آموزان و فرهنگیان خراسان‌ شمالی برای دیدار با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.

ISNA_FARSI: تحولات خاورمیانه؛ محور رایزنی نخست وزیران عراق و ایتالیانخست وزیران ایتالیا و عراق در جریان گفت‌وگوی تلفنی با یکدیگر درخصوص تحولات خاورمیانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ISNA_FARSI: دیدار امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه در دوحهحسین امیرعبداللهیان بعد از ظهر امروز(سه‌شنبه) با رئیس دفتر سیاسی حماس دیدار و گفت‌وگو کرد.

