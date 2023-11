وی عنوان کرد: شهرداری مشکل انشعابات مجتمع را حل کرده، لذا انتظار می‌رود شرکت خانه‌سازی ایران با انتخاب پیمانکار جدید در اسرع وقت نسبت به تکمیل طرح اقدام کند. وی با بیان اینکه پاسخگویی به مردم در ارتباط با این طرح اولویت اصلی ما است، خاطرنشان کرد: ما خودمان را متعهد می‌دانیم که از طرف استان هر کاری لازم باشد، برای اتمام طرح در حداقل زمان ممکن انجام دهیم.

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه عزم سازمان برای تکمیل مجتمع مسکونی هزار واحدی «شمس» جدی است، اذعان کرد: ما با تفویض اختیارات شرکت خانه‌سازی ایران به نماینده مقیم آن در آذربایجان شرقی، عزم خود را برای تکمیل این طرح جزم کرده‌ایم.در این جلسه مقرر شد که فاز اول مجتمع مسکونی یک‌هزار واحدی «شمس» در شش‌ماه آینده، تکمیل و برنامه زمان‌بندی فاز دوم نیز تا یک‌ماه آتی ارائه شود.

زمین مجتمع مسکونی یک‌هزار واحدی «شمس» در سال ۱۳۷۱ خریداری و ۱۰سال بعد پروانه ساختمانی آن اخذ و عملیات اجرایی آغاز شد اما با گذشت بیش از ۲۱ سال هنوز به اتمام نرسیده است. زیربنای کلی این طرح ۲۳۰ هزار متر مربع و زیربنای مفید حدود ۱۴۸ هزار متر مربع است که در چهار بلوک و هر بلوک شامل ۲ برج در دست ساخت است.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، در شرایطی که دولت‌های قبلی در اوج درآمدهای نفتی و ترمالی، نسبت به تکمیل این طرح اهتمام نکردند، دولت سیزدهم در شرایط ضیق مالی، عزم خود را برای گذاشتن نقطه پایان بر این طرح، جزم کرده است.

